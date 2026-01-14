Детская больница после капремонта откроется в Люберцах в 2028 году

В Люберцах продолжаются масштабные работы в детском стационаре. Ремонт идет в рамках госпрограммы модернизации здравоохранения.

В левом крыле Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах идет капитальный ремонт. Цель — создать современные и комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей. Сейчас строители выполнили уже около 30% от общего объема работ.

«Подрядчики ведут комплекс работ по всем ключевым системам здания. Это внутренняя и фасадная отделка, работы на кровле, замена инженерных сетей, установка новых окон и входных групп. Также демонтируют старое лифтовое оборудование для монтажа нового», — сообщил глава городского округа Владимир Волков.

Ремонт позволит не только обновить инфраструктуру больницы, но и внедрить современные стандарты медпомощи. Также повысится энергоэффективность и техническая оснащенность здания.

Работы планируют полностью завершить к концу 2027 года. Торжественное открытие обновленной больницы запланировано на 2028 год.