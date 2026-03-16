Детская больница откроется после капремонта в Люберцах в 2028 году

Капитальный ремонт левой части здания Московского областного центра охраны материнства и детства продолжается. Строители приступили к отделочным и общестроительным работам, монтажу инженерных коммуникаций и лифтов.

Как сообщил глава округа Владимир Волков, на объекте также обустраивают системы медицинских газов. Общая строительная готовность составляет 40%.

Проект реализуется в рамках государственной программы модернизации здравоохранения и направлен на создание комфортных условий для маленьких пациентов и их родителей. Планируется не только обновить инфраструктуру, но и внедрить современные стандарты организации медицинской помощи, повысить энергоэффективность здания и уровень технической оснащенности.

Завершить все ремонтные работы планируют в конце 2027 года, после чего обновленное здание снова примет пациентов.