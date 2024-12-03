Детская больница МОЦОМДа получила новый видеоколоноскоп

Новый видеоколоноскоп для кабинета эндоскопии поступил в детскую больницу МОЦОМДа. Это оборудование стало частью государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2023-2027», направленной на улучшение качества медицинских услуг.

Новый видеоколоноскоп предназначен для обследования внутренней поверхности толстого кишечника и проведения диагностических и лечебных процедур с визуальным контролем. Это позволит более эффективно выявлять злокачественные новообразования и другие патологии на ранней стадии.

Главный врач МОЦОМДа Татьяна Мельник подчеркнула, что введение эндоскопических методов диагностики стало значительным шагом для детского здравоохранения региона. Она отметила, что два года назад больница уже закупила систему эндоскопической визуализации, которая включает два видеогастроскопа и бронхоскоп, а теперь получила и видеоколоноскоп.

Новое оборудование значительно расширяет диагностические возможности учреждения. Передаваемое с камеры изображение отображается на мониторе в режиме реального времени в увеличенном формате и цвете, что позволит врачам заметить даже незначительные изменения в тканях и произвести раннюю диагностику заболеваний.

Эндоскопические исследования становятся всё более популярными в качестве метода диагностики. Пациенты направляются на обследование педиатрами, хирургами и другими специалистами через Детский консультативно-диагностический центр МОЦОМДа. Кроме того, исследования проводят для стационарных пациентов и экстренно нуждающихся в помощи.