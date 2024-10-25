Детская библиотека в Чехове отметила 75-летие

Детская библиотека городского округа Чехов уже 75 лет прививает любовь к чтению юным горожанам. В честь юбилея сотрудники учреждения получили поздравления от администрации городского округа и своих преданных читателей.

С момента основания библиотека насчитывает более 4,5 тысячи читателей, что свидетельствует о ее важной роли в культурной жизни города.

«Свою прописку она получила не здесь, путешествовала по городу, но потом, в 1993 году, она обосновалась в этом помещении, в котором мы сейчас находимся», — сообщила заведующая детской библиотекой Юлия Ефремкина.

Юбилейное мероприятие украсили творческие номера, подготовленные юными артистами. Одним из почетных гостей праздника стала бывший руководитель библиотеки Татьяна Фатеева, которая поделилась своими воспоминаниями о годах работы и рассказала о них юным читателям.

Каждый год сотрудники библиотеки активно участвуют в муниципальных, региональных и международных конкурсах, что способствует профессиональному развитию и популяризации чтения среди детей. Празднование юбилея стало не только поводом для встречи старых друзей, но и вдохновением для новых достижений в области детской литературы.

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