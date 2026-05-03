Детская библиотека открылась после капремонта в Люберцах

Ремонтные работы в центральной библиотеке «Бригантина» выполнили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это одно из старейших зданий округа, которое ведет свою историю с 1937 года.

В 1981 году библиотека переехала на улицу Мира, дом № 19, где находится и сейчас. После обновления «Бригантину» привели к стандарту «Модельная библиотека»: закупили новое оборудование и книги, обновили сценическое пространство.

Глава округа Владимир Волков отметил, что теперь «Бригантина» стала настоящим центром притяжения для детей и взрослых. Здесь работают девять клубов по интересам, а участники «Активного долголетия» осваивают компьютерную грамотность.

За последние два года в Люберцах отремонтировали 13 учреждений культуры. В ближайшее время после капитального ремонта откроется и библиотека имени Сергея Есенина.