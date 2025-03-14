Детям в Солнечногорске напомнили правила дорожного движения

Сотрудники Гоставтоинспекции, активисты «Молодой гвардии» и юные инспекторы дорожного движения школы № 4 обошли дворовые площадки, чтобы рассказать о правилах, раздать памятные листовки и световозвращающие браслеты. Участники акции призвали родителей чаще проводить беседы с детьми на тему безопасности.

«С приходом весны дети стали больше времени проводить на улице, и мы решили, что необходимо провести акцию „Безопасный двор“. Очень важно, чтобы с ранних лет дети привыкали и знали, что правила дорожного движения нужно соблюдать. Очень важно, чтобы родители напоминали им об этом», — отметил инспектор ДПС отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.

Акцию «Безопасный двор» провели с целью напомнить детям о безопасном нахождении близ дорог и предупредить случаи детского травматизма.