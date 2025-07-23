Детям в Наро-Фоминске напомнили о правилах поведения на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу совместно с председателем Общественного совета Александром Белолапотко и представителями мотоклуба «Колеса судьбы» провели встречу с воспитанниками оздоровительного комплекса «Литвиново». Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», цель которой — привлечь внимание детей к вопросам безопасности на дорогах в период летних каникул.

Полицейские напомнили ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток для обеспечения своей безопасности.

Особый интерес у детей вызвало знакомство со служебной техникой полиции. Воспитанники лагеря смогли поближе рассмотреть автомобили и мотоциклы, а также сделать памятные фотографии на байках мотоклуба «Колеса судьбы».

Такие встречи способствуют формированию у детей ответственного отношения к безопасности и помогают укрепить взаимопонимание между правоохранительными органами и молодым поколением.