Канцелярию к школе помогли собрать для детей из нуждающихся семей в Мытищах

Акция «Собери ребенка в школу» прошла в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах. Неравнодушные жители, волонтеры и общественные организации приняли участие в сборе гуманитарной помощи для детей из нуждающихся семей.

Гуманитарную помощь передадут семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, жителям пострадавших городов и тех, что находятся в зоне проведения специальной военной операции. Школьникам отправят канцелярские принадлежности: пеналы, фломастеры, альбомы, тетради.

«Мы собрали 18 наборов — для девяти мальчиков и девяти девочек. Все, что нужно как первокласснику, так и одиннадцатикласснику. Команда „Круги добра“ ко Дню знаний планирует поездку на новые территории России. Мы готовим подарки для детей, как школьные наборы, так и сладости», — рассказал руководитель волонтерской организации «Круги добра» Семен Пономарев.

Партия помощи отправится адресатам в августе, чтобы накануне нового учебного года школьники получили все необходимое.

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