Детям бойцов СВО в Дубне вручили канцелярию к школе

Канцелярию вручили детям бойцов СВО в рамках проекта «Собери ребенка в школу» партии «Единая Россия». Помощь вручили адресно, исходя из запросов родителей.

«У семей участников специальной военной операции сейчас и так непростое время, и мы хотим их поддержать, а заодно и немножко привнести волшебства в День знаний. Поэтому решили сделать вот такую акцию», — прокомментировала инициативу руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Екатерина Аратова.

Депутаты также организовали для детей тематическую зону. Школьники и родители сделали памятные снимки к 1 сентября. Подарки получили ученики всех возрастов.

«Мы готовы оказать семьям бойцов специальной военной операции помощь по любым вопросам», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

В рамках акции «Собери ребенку в школу» канцелярию получат дети из многодетных и малоимущих семей, а также ученики с особенностями здоровья.