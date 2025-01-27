Дети участников СВО поучаствовали в мастер-классе по изготовлению игрушек

Проект «Содружество сердец» организовали больше года назад. Программа включила разнообразные активности. Например, недавно прошел мастер-класс по изготовлению мягких игрушек.

«Содружество сердец» — проект, который объединил большое количество семей в Мытищах и во всем регионе. Мастер-классы, экскурсии, психологическая поддержка, встречи с интересными спикерами и другие мероприятия включает программа от организаторов.

Урок по вязанию крючком для взрослых и детский мастер-класс по изготовлению леденцов прошли 25 января. Помимо этого, 26 января организаторы провели мероприятие, которое стало настоящим приключением для гостей разного возраста, под названием «Волшебная сила». Здесь можно было придумать и связать из пряжи мягкую игрушку. Самые маленькие участники вместе с родителями готовили полезные угощения.

«Сложно представить, как много волшебного скрыто от нас. Дети — это те, кто не боятся мечтать, надеяться и верить. Маленькие волшебники готовы на все, а их мечты обязательно сбудутся», — поделились Валерия Помазанова и ее дочь Арина, которые недавно переехали в Мытищи из Белгородской области.

Подобные проекты, по словам организаторов и участников, несут большую ценность, помогая почувствовать поддержку и неравнодушие.