Дети участников СВО посетили экскурсию в просветительском центре в Одинцове

Проект «Зоотерий» презентовали в парке «Раздолье» в Одинцове. В экспозиционно-просветительском центре посетители смогут познакомиться с животными-артистами. Для всех желающих его откроют 5 октября.

Первыми гостями центра стали дети участников СВО. Они посетили экскурсию и узнали о жизни обитателей.

В презентации проекта участвовали руководитель проекта, постановщик цирковых шоу Дарья Костюк, министр культуры региона Василий Кузнецов, глава Одинцова Андрей Иванов, а также народные артисты России Аскольд Запашный, Юрий Дуров и Дмитрий Куклачев.

«Парки Подмосковья, в первую очередь, ориентированы на семейный досуг. Здесь мы открываем уникальный экспозиционно-просветительский центр — „Зоотеррий“. Для нас важно, что первыми посетителями нового пространства стали именно дети семей участников СВО. Уже завтра первая очередь проекта откроется для всех посетителей парка», – рассказал Василий Кузнецов.

Первыми жителями центра стали два попугая ара макао — Фараон и Челси. Тропические птицы будут участвовать в представлениях, где каждый желающий сможет их покормить.

Первую очередь «Зоотерия» откроют для посетителей 5 октября. Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

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