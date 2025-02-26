Дети с ОВЗ из Курска приехали на экскурсию в Котельники

Учащиеся интерната из Курска на неделю стали гостями спортивной школы олимпийского резерва «Белка». Для детей с ограниченными возможностями здоровья приготовили насыщенную и разнообразную программу.

Ребята ежедневно занимаются иппотерапией в спортивной школе. Для них и их родителей устраивают экскурсии по Котельникам и Москве.

Школьники уже посетили торговый центр «Мега Белая Дача», где приняли участие в увлекательном мастер-классе по приготовлению пиццы. Они также побывали в храме Казанской иконы Божией Матери, Центре молодежного инновационного творчества «Призма». Ребята своими руками изготовили поделки, которые станут напоминанием об этой поездке.

Экскурсионная программа в Москве включала посещение Красной площади, Никольской улицы и парка «Зарядье». Гости из Курска полюбовались видами столицы с парящего моста и прогулялись по ГУМу. Впереди ребят ждет еще немало интересных мероприятий.