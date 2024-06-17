Дети с особенностями развития сыграли в мини-футбол в Лобне

Веселые старты для детей с особенностями развития прошли на стадионе «Москвич» в Лобне. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мини-футбол с особенными детьми».

Проект «Мини-футбол с особенными детьми» уже стал традиционным. Впервые он прошел в Лобне в ноябре 2018. Его цель — развивать детей и подростков с ментальными ограничениями, а также привлекать их к занятиям физкультурой и к игре в мини-футбол. Организатор веселых стартов — автономная некоммерческая организация «Активные люди».

«Дети и родители с радостью участвовали в спортивных активностях. Такие мероприятия помогают разнообразить досуг семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и дарят всем участникам море положительных эмоций», — отметили организаторы.

Провести событие помогали волонтеры из Лобни. Все участники получили грамоты.

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