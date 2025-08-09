Дети работников завода Ногинска изготовили подарки ко Дню строителя

На одном из Ногинских предприятий полным ходом идет подготовка к важному профессиональному празднику — Дню строителя, который в этом году отметят 10 августа. По словам руководства компании, постоянных и любимых клиентов будут ждать по-настоящему душевные подарки.

В изготовлении сувенирных и декоративных изделий участие принимают непосредственно дети сотрудников во время текущих летних каникул. Уже расписана и упакована целая партия таких особенных презентов. Внутрь вложены открытки с указанием, что это сделано руками детей работников предприятия.

И что самое необычное — в каждый подарок добавлен фирменный аромат предприятия. Как этого удалось добиться — руководство компании пока не раскрывает. Возможно, завесу тайны приподнимут непосредственно во время вручения сувенирной продукции.

Получились не просто сувениры, а вложенная частичка души и продолжение семейных традиций.

Очень трогательно наблюдать, как дети сотрудников вовлекаются в процесс, видят производство изнутри, создают что-то своими руками.