Дети из центра «Галактика» в Мытищах поучаствовали в турнире по фехтованию

Воспитанники детского центра «Галактика» в Мытищах приняли участие в турнире Московской области по фехтованию на саблях «II Детские игры» в Химках. В соревновании сразились мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 15 лет.

В первом этапе на призы заслуженного тренера России Сергея Алексеевича Семина сражались юные мытищинцы: Синицын Никита, Бондина Алина, Алимжанова Нелли, Салазкина София, Васенина Алиса и Скрипалев Дмитрий.

Софья Салазкина заняла третье место в своей возрастной группе. Алина Бондина и Никита Синицын заняли восьмое место. Нелли Алимжанова выезжала на турнир впервые, а Татьяну Алексееву поздравили с дебютом — она стала судьей.

Отметим, что не все заняли призовые места, но не сдались и сражались до последнего.

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