Дети из семей военнослужащих побывали на елках главы в Раменском

Для детей военнослужащих и детей из семей, которым требуется поддержка, в Раменском были организованы новогодние Елки. Праздничные мероприятия развернулись сразу на двух площадках округа — в стенах Дворцов культуры «Сатурн» и имени Воровского, которые на целый день превратились в порталы в мир чудес.

«Едва переступив порог, маленькие гости попадали в водоворот сказочных приключений. В красочно оформленных фойе их встречали любимые персонажи из сказок, озорные клоуны и добрые волшебники. Они не давали скучать ни минуты, вовлекая ребят в увлекательные игры, веселые хороводы и смешные конкурсы, создавая атмосферу искрящегося смеха и неподдельного восторга», — сообщили организаторы.

Кульминацией мероприятия стало появление главного новогоднего волшебника — Деда Мороза. Он вместе с детьми зажег яркие огни на новогодней елке. После этого всех пригласили на праздничный спектакль.

В завершение вечера детям подарили подарки.