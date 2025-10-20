Дети из Одинцова поучаствовали в патриотической игре «Служу Отечеству»

В Подмосковье прошла ежегодная военно-патриотическая игра «Служу Отечеству». К игре присоединились 35 команд из 28 городов региона, в том числе ребята из Одинцова.

Школьники прошли через полосу препятствий, соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбе, метании гранаты и гиревом спорте. Они также продемонстрировали свои навыки в оказании первой помощи, участвовали в творческом конкурсе и пробовали себя в различных военно-прикладных дисциплинах. В программу вошли полоса препятствий, неполная разборка и сборка автомата, гиревой спорт, пулевая стрельба и историческая викторина.

В мероприятии соревновались юноши и девушки в возрасте от 13 до 17 лет, воспитанники кадетских корпусов и военно-спортивных клубов. По окончании соревнований пройдет церемония награждения, где организаторы отметят лучшие команды.