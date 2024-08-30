Дети из нуждающихся семей в Мытищах получили канцтовары для учебы

Пятеро детей из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной ситуации, получили наборы первоклассника с нужными принадлежностями. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят это мероприятие ежегодно в Мытищах.

Будущих школьников поздравили с наступающим праздником сотрудники транспортной полиции и представители комиссии по делам несовершеннолетних городского округа Мытищи.

Майор полиции Елена Глебова пожелала ребятам успехов в учебе, а родителям — быть внимательнее к детям и помочь им адаптироваться к школьной жизни.

Будущих школьников с приближающимся Днем знаний также поздравила, вручая подарочные наборы, начальник окружного управления по делам несовершеннолетних Светлана Еделева.

Бабушка, воспитывающая двоих внуков, выразила благодарность местным властям за поддержку. Ее младший внук Евгений вскоре станет учеником школы № 14. Он с нетерпением ждет уроков и надеется завести новых друзей, добавив, что подарок ему очень понравился.

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