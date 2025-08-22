Дети из малообеспеченных семей получили подарки к 1 сентября в Волоколамске

Традиционно в Волоколамске оказывают помощь детям из семей с низкими доходами. В этом году рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями получили более 20 будущих первоклассников.

В каждый подарок входят пенал, канцелярия, краски, цветная бумага и многое другое. Несколько подарков ребятам вручила лично глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

«Видеть их радостные лица — бесценно! Эти подарки помогут детям и их родителям с удовольствием начать путь в мир знаний», — сказала Наталья Козлова.

Отметим, что такую меру поддержки получают семьи, в которых ребенок в этом году идет в первый класс, и доход на каждого члена семьи не превышает 19302 рубля. Подать заявление на получение рюкзака можно на портале госуслуг.

