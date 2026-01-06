Дети из Лобни посмотрели новогодний спектакль в кукольном театре

В Лобне для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, организовали поход в театр «Куклы и люди». 5 января они посмотрели новогоднее представление «Волшебный шар» о Коте Леопольде.

На спектакле герой пытался спасти праздник от проказниц-мышей с помощью дружбы и волшебства. После постановки для детей устроили хоровод с Дедом Морозом, увлекательные игры и вручили сладкие подарки.

«Это именно тот праздник, где доброта и дружба творят настоящие чудеса. Где каждый ребенок чувствует себя частью чего-то волшебного», — поделились впечатлениями родители.

Мероприятие организовала местная некоммерческая организация «Добрология», которая поддерживает 80 семей.