Дети из Курской области побывали на экскурсии в Коломне

Ребят, которым пришлось временно покинуть родную Курскую область, с теплотой приняли в Подмосковье. Здесь для них организовали образовательную программу, поездки и мастер-классы. Недавно дети побывали на экскурсии в Коломне и увидели достопримечательности этого города.

Прибывших ребят разместили в нескольких ПВР Подмосковья, в том числе в коломенском семейном центре «Вдохновение».

«Мы с радостью и теплотой открыли им свои двери, чтобы каждый почувствовал себя в Коломне, как дома. Команда нашего учреждения прилагает все усилия, чтобы пребывание детей было незабываемым и наполненным новыми открытиями», — говорит директор центра Елена Старшинова.

В свободное время ребята знакомятся с Коломной и ее историей. При поддержке Министерства социального развития Подмосковья и администрации городского округа гости уже успели посетить Коломенский кремль, прогулялись по старинным улочкам и прокатились на теплоходе.

Также ребята познакомились с экспозицией Музея боевой славы, где узнали о героических страницах прошлого. Впереди — новые открытия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курской области.

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