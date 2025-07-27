Дети из Балашихи собрали первый урожай овощей на собственном огороде

Воспитанники детского лагеря «Ромашка» в Балашихе выращивают овощи этим летом. Под руководством учителя технологии они создали собственный огород и уже собрали первые плоды.

Организовали площадку при гимназии № 1. Овощи растут в школьной теплице. Ребят учат заботиться о растениях, выращивать плоды и наблюдать за их ростом.

Накануне юные огородники собрали первый урожай овощей. Это огурцы, помидоры и перец. Их использовали для приготовления обеда в лагере.

По словам организаторов площадки, такая работа знакомит школьников с основами сельского хозяйства и процессом созревания овощей. Также в интересной форме дети получают навыки работы в команде.

Ранее мы рассказывали о том, что рейд «Ребенок-пассажир» прошел в Балашихе. Инспекторы проверили более 50 автомобилей — нарушения правил перевозки детей без детских удерживающих устройств они не выявили.