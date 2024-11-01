Стипендию губернатора Подмосковья получили 7 детей с ОВЗ из Мытищ

Именную стипендию адресатам вручили за активность в сфере образования. Премию детям с инвалидностью учредили в 2008 году.

Стипендию от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева вручили в этом году семи ученикам из Мытищ — детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Лауреатами премии ученики стали за быстрое освоение школьной программы, победы в олимпиадах, активность на конкурсах разного уровня — муниципальных, областных, всероссийских. Ребята проявили свои таланты в творческих фестивалях и спортивных состязаниях.

Стипендиатами в 2024 году стали: ученик Школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Николай Генералов, Милана Алматни-Наср из лицея № 34 и Дарья Дворецкова из гимназии № 16, Геворг Межлумян, обучающийся в школе № 32, Кирилл Карнаухов из 8-й школы, ученик школы № 29 Иван Немов и Владимир Семенов из школы № 19.

Каждый год больше 300 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью получают именную стипендию губернатора Московской области.

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