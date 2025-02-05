Деснинский водозаборный узел модернизируют в Подольске в 2025 году

В Подольске планируется значительное улучшение качества воды, которое затронет более половины населения округа. В рамках проекта обновления Деснинского водозаборного узла, который обеспечивает водоснабжение для 60% жителей Подольска, будет произведена модернизация существующих систем и строительство нового блока.

Данный проект уже разработан и получил одобрение профильных министерств Московской области, что позволяет приступить к его реализации.

«В текущем году не только продолжаем модернизацию теплосетевого хозяйства, но и начинаем обновление Деснинского водозаборного узла. Он питает 60% населения нашего городского округа. Работы требуют полной включенности в процесс специалистов „Водоканала“, — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Кроме строительства нового блока, в проекте также предусмотрены работы по реконструкции водоводов. Специалисты проанализируют обращения местных жителей, чтобы выявить конкретные проблемы и провести проверки состояния сетей, которые поставляют воду непосредственно от водозаборного узла к потребителям.