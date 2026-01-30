Десятки тысяч жителей Подмосковья получили поддержку по нацпроекту «Семья» за год

Итоги реализации нацпроекта «Семья» в 2025 году подвели в Подмосковье. По нему поддержку получили несколько десятков тысяч человек из числа многодетных семей, инвалидов и пенсионеров.

В прошлом году одним из ключевых аспектов нацпроекта стала поддержка семей с детьми, повышение рождаемости и развитие социальной инфраструктуры. Поддержку получили десятки тысяч жителей.

Так, за год выдали 4,4 тысячи подарочных наборов для семей с новорожденными. Единовременное пособие получили 2,5 тысячи нуждающихся. Выплаты на средства для ухода за младенцами предоставили семьям с 57 тысячами детей. Кроме того, 3,5 тысячи человек распорядились средствами регионального маткапитала.

В рамках повышения рождаемости в Подмосковье охватили поддержкой почти 26 тысяч жителей. Ежегодную выплату для многодетных предоставили на 16,3 тысячи школьников, еще 3,5 тысячи семей получили единовременную компенсацию взамен земельного участка.

Также в прошлом году в Подмосковье провели более шести тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения по ОМС. Три перинатальных центра полностью оснастили оборудованием для выхаживания новорожденных.

Услуги по долговременному уходу получил 871 человек из числа пенсионеров и инвалидов.

Капитальный ремонт провели в детских садах Жуковского и Балашихи, четыре библиотеки переоснастили по модельному стандарту, а 28 школ искусств получили новую технику.