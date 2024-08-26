Десятки мероприятий ко Дню округа пройдут в Солнечногорске 31 августа

В этом году мероприятия, посвященные Дню округа, пройдут на центральных площадках Солнечногорска и в каждом территориальном управлении. Все они будут приурочены к Году Семьи, объявленному президентом Владимиром Путиным. Несколько десятков активностей и акций будут организованы для жителей округа на протяжении трех дней: 29, 30 и 31 августа. Ознакомиться с афишей можно на сайте администрации муниципалитета по ссылке.

В городском парке культуры и отдыха 31 августа с 10:00 пройдет фестиваль культуры и спорта «Спортивный Солнечногорск», развлекательная программа «Ярмарка детства» с фокусниками и шоу мыльных пузырей, семейная фото-сушка «Кадры», мастер-классы, фото-квест, арт-мастерская «Семейные скамейки», песни у костра под гитару в арт-пространстве «Семейный очаг». Также в этот день состоится концертная программа, вручение паспортов и наград «Трудовым династиям».

«День города в этом году проведем в особом формате. Этого требует ситуация в стране. Приняли решение не приглашать известного исполнителя и не проводить большой концерт. Акцент — на просветительские акции и сбор гуманитарной помощи», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Масштабные празднования Дня города отменили в Солнечногорске в связи с событиями в Курской и Белгородской областях.

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