Десятки мероприятий ко Дню физкультурника прошли в Химках

День физкультурника отметили в Химках. Для жителей всех микрорайонов округа организовали программу спортивных состязаний.

Любительский теннисный турнир прошел в парке Толстого. Спортивная эстафета состоялась в парке «Дубки».

Детский футбольный турнир организовали на стадионе спортивного комплекса «Юность». Хоккейные соревнования провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор».

Показательные выступления воспитанников секции киокусинкай спортшколы «Химки» состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».

Мероприятия проходят сегодня и в поселке Луневский. Здесь организовали детскую велогонку, соревнования по перетягиванию каната, открытые занятия по цигун и йоге, а также турниры по футболу, настольному теннису, шашкам, армреслингу и городкам.

Отметим, что развитию спорта в Химках уделяют большое внимание. В округе регулярно проводят состязания, турниры и эстафеты.