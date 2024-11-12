Десятидневный курс стартовал в Школе вожатых РСО Подмосковья

Новый курс стартовал в Школе вожатых студенческих педагогических отрядов Московской области. На торжественное открытие в Российском университете кооперации собрались 350 участников.

Как рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья, всего у ребят пройдет 10 занятий — теоретические и практические.

Студенты узнают, как работать с детьми, освоят важные психолого-педагогические приемы для работы вожатого, а также научатся правильно организовать работу с отрядом.

По словам руководителя студенческих отрядов Московской области Павла Ковалева, интерес к профессии вожатого растет с каждым днем.

После окончания обучения студенты сдадут экзамен. Те, кто успешно прошел испытания, получат свидетельство государственного образца, а летом отправятся в детские лагеря на территории Подмосковья и России.