Десятая смена образовательного проекта «ШАГ» началась в Королеве

Ученики восьмых-десятых классов из школ наукограда собрались на базе санатория-профилактория «Подлипки». С 16 по 21 ноября ребята будут проходить интенсивную подготовку по восьми предметам: математике, физике, русскому и английскому языкам, биологии и химии, информатике, экономике и физической культуре.

В десятой смене проекта «Школьная академия главы» принимают участие 90 учащихся — победители и призеры муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 30 ребят присоединились к «ШАГу» впервые. Продолжат обучение и участники проекта «Импульс»: 10 учащихся пятых-седьмых классов пройдут углубленную подготовку к олимпиадам по физике.

С ребятами будут заниматься лучшие педагоги из школ Королева, образовательного центра «Взлет», Фонда развития «Физтехшкол», Технологического университета и МФТИ. Программа включает ежедневные интенсивы, профориентационные встречи, консультации, творческие и спортивные активности,

Проект «ШАГ» реализуется в Королеве с 2022 года. За это время в нем поучаствовало около 700 школьников.