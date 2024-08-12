Штат Мытищинской больницы в августе пополнили 10 врачей и 15 медсестер

Новые нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, оториноларингологи и кардиологи пришли на работу в стационар Мытищенской больницы. С начала августа штат учреждения пополнили 10 врачей и 15 медсестер.

«За последнее время нам удалось привлечь в поликлиники эндокринолога, невролога, кардиолога, в детские поликлиники — офтальмолога и педиатров. И работа в этом направлении продолжается постоянно. Безусловно, в привлечении кадров большую роль играют поддержка государства и успешная реализация проектов», — отметила заместитель главного врача по общим вопросам Ирина Кузнецова.

Среди новых специалистов, устроившихся на работу в Мытищи, был инфекционист Михаил Коршунов. Он работает поликлинике № 1. В 2012 году врач переехал из Ташкента. В профессии он он уже более 10 лет, в последние годы работал в частной клинике в Москве

«Хотелось расширить кругозор, развиваться и получать новые навыки, поэтому и решил поменять частную медицину на государственную. О чем совсем не жалею. Работать очень комфортно, коллектив и пациенты встретили хорошо», — рассказал Коршунов.

Узнать информацию об актуальных вакансиях можно на официальном сайте больницы и по телефону отдела кадров: 8 (495) 586-45-88.

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