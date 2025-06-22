Десять тысяч свечей зажгли в Богородском округе в День памяти и скорби

Ежегодная акция «Свеча памяти» состоялась во всех округах Подмосковья в День памяти и скорби. В Ногинске активисты регионального отделения «Молодой Гвардии» выложили композицию из 10 тысяч свечей, рассказали в пресс-службе организации.

Акция получила грант в региональном конкурсе «Патриотизм в действии». Участники почтили память миллионов погибших в годы ВОВ минутой молчания и возложили цветы.

«Прошло уже 80 лет с окончания Великой Отечественной войны, но мы не имеем права забыть, какую цену заплатил наш народ за мирное небо. Эта акция — не просто символ, а живое подтверждение нашей благодарности и памяти», — отметила руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.

Горящие огни создали атмосферу единения и гордости за страну.

«Поддержка жителей и молодежи говорит о том, что мы вместе храним правду о войне и передаем ее следующим поколениям», — сказал председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Ранее стало известно, что инициатива в столице стартовала в полночь у Музея Победы. Ветераны ВОВ зажгли факел от Огня Памяти и Славы и передали пламя участникам акции. Ветераны, гости и волонтеры зажгли 1418 свечей — по числу дней войны.