Десять семей въехали в новые квартиры по реновации в Балашихе

В Балашихе прошла очередная церемония вручения ключей от новых квартир участникам программы реновации. Новое жилье получили 10 семей, ранее проживавшие в аварийных домах.

Все квартиры находятся в микрорайоне Авиаторов. В них уже выполнили ремонт и подключили необходимые коммуникации, что позволяет жильцам сразу заселиться.

«Очень торжественный, очень светлый день. Для меня и всей моей семьи. Спасибо огромное администрации, „Самолету“ — компании. Потому что квартиры действительно светлые, можно сказать, шикарные», — сказала участница програмы реновации Елена Иванова.

Программа расселения аварийного жилья реализуется в Подмосковье с 2021 года. За это время новое жилье получили более 31 тысячи человек.

Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов, в этом году в округе планируют переселить 76 семей.

В целом проект в Балашихе предусматривает расселение 16 аварийных домов. Первый этап программы завершился в 2025 году — тогда заселили четыре новых жилых дома.

«Переехали мы сюда перед Новым годом. Решили Новый год справлять здесь. Очень все нравится. Просто сухо, тепло, светло. Было невероятно. Этот Новый год принес такую радость», поделилась Ирина Мельникова.

Второй этап программы запланирован на текущий год — в Балашихе планируют заселить еще 12 многоэтажек.