Народная программа: еще 11 тысяч человек переедут в новое жилье в Подмосковье

В Подмосковье в этом году почти 11 тысяч человек переедут в новое жилье по народной программе. В «Единой России» подводят итоги работы в сфере жилищного строительства .

За пять лет в Московской области из ветхого и аварийного в новое жилье переехали более 30 тысяч человек. Жилищные вопросы, в том числе расселение аварийного фонда, — важное направление народной программы «Единой России».

«За 5 лет в Подмосковье по проекту реновации из аварийного жилья расселили более 31 тысячи человек. В 2026 году планируем сохранить темпы прошлого года и переселить еще 11 тысяч жителей. Для нас принципиально важно, чтобы эта работа шла системно, а люди вовремя получали ключи от своего нового жилья», — отметил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов. Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым он навестил семью Мельниковых, переехавшую в новую квартиру.

Одним из первых городов Подмосковья, где стартовала программа реновации сразу после ее запуска в 2021 году, стала Балашиха. Тогда были обозначены планы — расселить 16 аварийных домов в микрорайонах Кучино, Керамик и Никольско-Архангельский в 2026 году.

Первый этап завершился в конце 2025-го. Среди счастливых обладателей нового жилья — Ирина Мельникова. Раньше она вместе с детьми-школьниками и мамой ютилась в одной небольшой комнате в коммуналке на Зеленой улице. Теперь у них своя двухкомнатная квартира в современном микрорайоне Авиаторов.

«Площадь стала почти в два раза больше. Уверен, что здесь ребятам будет гораздо удобнее учиться, а всем вам — собираться по вечерам, чтобы провести время вместе за одним большим столом», — отметил Игорь Брынцалов.

Ирина рассказала, что переезд прошел очень быстро.

«Квартира светлая, с хорошим ремонтом. И находится совсем рядом с прежним местом. Пока сложно осознать, что это реальность», — поделилась впечатлениями женщина.

С этого года в округе начался второй этап расселения. И уже сегодня ключи от новых квартир получили еще 10 семей.

«Новоселье — это всегда приятное, долгожданное событие. Желаю, чтобы у всех вас новое жилье было с заделом на хорошую, комфортную и счастливую жизнь», — обратился к новоселам секретарь подмосковной «Единой России».

По словам Сергея Юрова, в Балашихе расселение старого фонда идет хорошими темпами.

«Нет сомнений, что все обязательства перед жителями по народной программе будут выполнены», — пообещал он.

Народная программа «Единой России» охватывает важнейшие пункты, касающиеся жилищного вопроса: расселение аварийного жилья, развитие арендного строительства, поддержку индивидуального жилищного строительства в сельской местности, бюджетное обеспечение льготных кредитов на строительство домов.

Напомним, 12 марта «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», который был посвящен выполнению народной программы в сфере ЖКХ и жилищного строительства. Федеральное правительство отчиталось перед партией о работе в этой сфере за пять лет.