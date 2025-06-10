Десять объектов водоснабжения реконструируют в Люберцах к 2028 году

До 2028 года в городском округе Люберцы планируется модернизировать 10 объектов водоснабжения и водоотведения, включая канализационный коллектор и очистные сооружения в Дзержинском. Об этом сообщил глава округа Владимир Волков.

Модернизация важнейших объектов водоснабжения пройдет при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас ведется проектирование с последующей реконструкцией в 2026 году ВЗУ-11 в поселке Малаховка и ВЗУ-21 в поселке Красково. В Дзержинском обновят водозаборные узлы № 1 и № 3, а также реконструируют очистные сооружения и канализационный коллектор.

Кроме того, в период 2026–2028 годов запланирована реконструкция водозаборного узла «Звездочка», водовода в Октябрьском, насосной станции в Томилино, а также капитальный ремонт около шести километров сетей водоснабжения и водоотведения. Продолжается работа по включению в государственную программу дополнительных объектов.

Реализация этих мероприятий позволит повысить качество коммунальных услуг для порядка 100 тысяч жителей городского округа Люберцы.