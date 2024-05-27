Десять незаконных торговых точек снесли в Котельниках

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

Снос десяти незаконных нестационарных торговых точек провели в Котельниках. Работы организовали при содействии администрации округа, полиции и органов принудительного исполнения.

Торговые объекты ликвидировали в микрорайоне Опытное поле. Ранее выяснилось, что указанные сооружения возвели без соответствующих разрешений.

ГУФССП России по Московской области возбудило исполнительные производства и предприняло меры по принудительному исполнению судебных решений, однако, собственники судебные решения не исполнили.

Сегодня с применением специальной техники снесли табачные киоски, палатки с шаурмой, магазин цветов и ларьки быстрого питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем предпринимательства. Он напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

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