Десять дворов благоустроят в Королеве в 2025 году

Обновление дворовых территорий является особой задачей для властей наукограда. В этом году в план благоустройства вошли 10 объектов, расположенных возле 28 многоквартирных домов.

Благодаря программе по комплексному благоустройству на территориях по согласованию с жителями заменяют асфальтовое покрытие, обновляют пешеходные дорожки, обустраивают удобные пути к подъездам и дополнительные парковочные пространства, устанавливают скамейки, сажают кустарники и деревья.

В настоящее время работы в двух дворах на улицах Комсомольской и Глинкина полностью завершены, жители шести домов оценивают результаты. На трех территориях благоустройство вышло на финишную прямую — там устанавливают лавочки и озеленяют участки. Еще на пяти объектах работы продолжаются, их должны закончить до конца сентября.

Всего за последние пять лет в Королеве благоустроено более 300 дворовых территорий.