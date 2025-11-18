Десять дорог к участкам многодетных семей построили в Чехове за 5 лет

На конференции во Дворце спорта «Олимпийский» глава Чехова Михаил Собакин рассказал о развитии мер поддержки семей с детьми. В округе сейчас проживает более 2 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 6 825 детей.

Многодетные семьи получают различные меры поддержки: денежные выплаты, бесплатное питание в школах, путевки в оздоровительные лагеря и земельные участки. За пять лет в округе построили 10 дорог к земельным участкам многодетных семей общей протяженностью более 20 километров.

Особое внимание уделяют приемным семьям. В 63 приемных семьях Чехова воспитываются 127 детей. Для опекунов предусмотрели более 20 льгот и комплекс мер поддержки на федеральном и региональном уровнях.

