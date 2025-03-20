Дерматолог МОККВД Галина Кулигина напомнила правила ухода за кожей после бритья

Регулярное бритье может привести к раздражению и воспалению кожи. Заведующая Клинским филиалом Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Галина Кулигина напомнила основные правила безопасной процедуры.

Чтобы предотвратить негативную реакцию, сразу после бритья можно ополоснуть кожу прохладной водой — она закроет поры и уменьшит покраснение. После этого необходимо аккуратно промокнуть поверхность мягким полотенцем и нанести увлажняющее средство.

«Важно избегать продуктов с высоким содержанием спирта, отдушек и красителей, так как они могут привести к дополнительному раздражению», — пояснила Галина Кулигина.

Если сухость и воспаления, несмотря на правильный уход, сохраняются, врач посоветовала обратиться к дерматовенерологу.

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