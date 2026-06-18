Деревню Старо полностью газифицировали в Дмитровском округе
Жители деревни Старо ждали этого события почти 10 лет. К магистральному газопроводу теперь могут подключиться 215 домовладений.
Одним из первых счастливчиков стал отставной моряк, активный член деревенской инициативной группы Вячеслав Кондрацкий. В его дом № 46 уже подвели голубое топливо. Поздравления хозяин дома принял от главы округа Михаила Шувалова, депутата Госдумы Дениса Кравченко и руководителя филиала «Север» АО «Мособлгаз» Сергея Максименко.
«Сейчас в работе и на стадии пуска находятся еще восемь домов. В целом по деревне Старо уже в работе порядка 20 заявок. Сегодняшний пуск является примером того, что перспектива получения газоснабжения других соседей и абонентов — она есть, и она реализуема», — отметил Сергей Максименко.
Чтобы давняя мечта жителей деревни осуществилась, специалисты «Мособлгаза» построили пятикилометровый распределительный газопровод высокого, среднего и низкого давления. Сейчас в Старо насчитывается 215 домовладений. Желание подключиться к голубому топливу изъявили 93 собственника.
«Газ приходит в наши деревни, поселки — газификация продолжается. Это одно из важнейших обязательств партии „Единая Россия“. Мы поддерживаем газификацию наших городов и поселений, и эта работа обязательно будет продолжена», — подчеркнул Денис Кравченко.
Газ в небольшой отдаленной деревне появился благодаря губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» и поддержке партии «Единая Россия». В рамках программы социальной газификации в Дмитровском округе построено 4892 газопровода, выполнено 6287 вводов газопроводов, заключено 7199 договоров на газификацию, осуществлено 3878 пусков газа.