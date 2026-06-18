Деревню Старо полностью газифицировали в Дмитровском округе

Жители деревни Старо ждали этого события почти 10 лет. К магистральному газопроводу теперь могут подключиться 215 домовладений.

Одним из первых счастливчиков стал отставной моряк, активный член деревенской инициативной группы Вячеслав Кондрацкий. В его дом № 46 уже подвели голубое топливо. Поздравления хозяин дома принял от главы округа Михаила Шувалова, депутата Госдумы Дениса Кравченко и руководителя филиала «Север» АО «Мособлгаз» Сергея Максименко.

«Сейчас в работе и на стадии пуска находятся еще восемь домов. В целом по деревне Старо уже в работе порядка 20 заявок. Сегодняшний пуск является примером того, что перспектива получения газоснабжения других соседей и абонентов — она есть, и она реализуема», — отметил Сергей Максименко.

Чтобы давняя мечта жителей деревни осуществилась, специалисты «Мособлгаза» построили пятикилометровый распределительный газопровод высокого, среднего и низкого давления. Сейчас в Старо насчитывается 215 домовладений. Желание подключиться к голубому топливу изъявили 93 собственника.