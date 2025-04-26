Деревню Крюково в Чехове газифицировали

В деревню Крюково муниципального округа Чехов провели голубое топливо в рамках президентской программы «Социальная газификация». Льготные категории граждан могут воспользоваться привилегиями на подключение ресурса к дому.

Участником программы стала многодетная семья Спыну, которая переехала в свой дом в январе 2025 года.

«Мы подали заявку через Госуслуги на подключение газа. Приняли быстро. Работали тоже быстро. Уже сегодня должен быть газ. Надо поблагодарить государство за то, что оно заботится о своих гражданах, о многодетных семьях, о льготных категориях», — сказал владелец дома Дмитрий Спыну.

В проект вошли 100 населенных пунктов и 13 садовых товариществ. С 2021 года к газу подключили 3864 дома. Льготные условия позволяют жителям заменить дорогостоящие альтернативные источники на более экономичные, что существенно снижает расходы на отопление и горячую воду.

Согласно закону Московской области жители Подмосковья, имеющие право на льготы, могут воспользоваться бесплатной газификацией индивидуальных жилых домов. В поддержку входят бесплатные работы на участке и компенсация на покупку газового оборудования до 80 тысяч рублей.