Деревня Съяново-2 под Серпуховом 2 августа отметит 163-летие

Деревня Съяново-2 под Серпуховом, расположенная на левом берегу реки Нары, впервые упоминается в «Списке населенных мест Московской губернии» 1862 года. Существует несколько версий происхождения ее названия: одна связывает его со словом «сиять» (Сияново), другая — с именем Сьян, сокращенной формой Касьяна.

Историки-краеведы исследовали фамилии жителей деревни и выявили, что наиболее распространенными были Хворостянниковы, Булыгины, Лукьяновы, Макеевы и Дегтевы. В прошлом Съяново-2 славилось мастерами-овчинниками, которые изготавливали овчинные тулупы. Каждую осень они отправлялись работать в Рязанскую, Тульскую и Тамбовскую губернии, возвращаясь домой лишь весной.

Так, 2 августа деревня отметит свое 163-летие праздничным мероприятием «Деревенька моя». Приглашаются все желающие — и дети, и взрослые — провести время вместе с семьей!

Для гостей подготовлена насыщенная программа: аквагрим, детская анимация, мастер-классы по созданию поделок из луговых трав и декоративных тарелок в технике декупаж.

Театрализованное шоу «Две соседки у колодца» представят юные и взрослые артисты. По традиции всех посетителей угостят ароматным чаем с угощениями.

Праздник пройдет 2 августа в 15:00 на площадке у Съяновского сельского дома культуры «Ровесник». Возрастное ограничение: 0+.