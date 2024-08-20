Деревня Марьино в Одинцовском округе отметила свое 400-летие

Жители деревни Марьино под Звенигородом в Одинцовском округе отпраздновали 400-летие своей малой родины. Организатором большого праздника стала староста Наталья Карасева.

Идею отметить серьезный юбилей поддержало руководство Одинцовского округа. Финансовую поддержку оказал Комитет по культуре муниципалитета.

Перед каждым домом разместили фотографии из семейных архивов и представили семейные родословные.

«Мы сделали выставку из предметов старины, которые сохранились от наших бабушек на чердаках. Также презентовали составленные родословные жителей деревни Марьино», — рассказала староста деревни Наталья Карасева.

В программе праздника была большая концертная часть. Также вдоль главной улицы деревни, ведущей к праздничной площади и сцене, работали ярмарка и мастер-классы по рукоделию. Всех угощали пловом, чаем и блинами. Еще жители Марьино общими усилиями создали книгу к 400-летию своей деревни.

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