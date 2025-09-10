Деревянный дом отремонтируют в поселке Назарьево в Одинцове

Дом № 11 построили еще в 1952 году. Здание представляет собой полностью деревянное здание с двумя этажами. В конце июля подрядчик начал капитальный ремонт его фасада.

Строители завершили устройство новой отмостки по периметру здания, готовность которой составляет 90%. Они демонтировали старую обшивку наружных стен, провели серьезную работу по законопачиванию швов паклей и очистке поверхностей с помощью щеток. Для защиты каркасных стен рабочие обшили их пергамином, а все деревянные элементы обработали огнебиозащитой, что существенно повысит долговечность конструкции.

Сейчас уже смонтировали утеплитель стен и пароизоляцию, на месте также работает команда, собирающая оконные откосы и устанавливающая направляющие для облицовки фасадов, работы находятся на уровне 20% готовности. Параллельно с фасадными работами специалисты выполняют реставрацию цоколя. Они отбили старую штукатурку, заделали трещины цементным раствором, восстановили поврежденную кирпичную кладку и оштукатурили цоколь, армировав укладку специальной сеткой, после чего ее покрасили.

В рамках реконструкции также предусмотрена замена оконных блоков в местах общего пользования и ремонт входной группы. Общая строительная готовность составляет 60%, окончание всех работ запланировано на конец сентября.