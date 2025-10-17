Деревья высадят в Петровской школе в Наро-Фоминске

В преддверии празднования Дня отца территория Петровской школы в селе Петровское преобразится: здесь будет заложен новый фруктовый сад. Здесь высадят полсотни молодых деревьев — яблони, сливы и вишни.

Идея создания этого сада принадлежит неравнодушным жителям территориального управления Калининец и депутату Московской областной Думы Татьяне Никитас. Именно они обратились к депутату Мособлдумы Александру Баранову с просьбой оказать содействие в приобретении и доставке саженцев.

«Я откликнулся на эту просьбу и привез 50 фруктовых деревьев в образовательное учреждение. Фруктовый сад будет посвящен памяти храбрых защитников нашей Родины», — сообщил Александр Баранов.

Вместе с главой территориального управления Николаем Шараповым и активистами молодежной организации «Молодая гвардия» депутат принял участие в разгрузке деревьев и передаче их школьному коллективу.