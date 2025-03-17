Деревья высадят у мемориала «Братские могилы» в Дубне

В Дубне активно готовятся к празднованию Дня Победы. Здесь восстановят мемориал «Братские могилы». В том числе обновят участок леса рядом с ним.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провел осмотр объекта. После он дал поручение высадить деревья специалистам профильных служб.

«По просьбе жителей убрали опасный сухостой. Многое успели сделать вовремя — после шторма все сухие деревья были бы повалены. Скоро организуем здесь субботник, а уже после- большую акцию, в рамках которой проведем высадку молодых саженцев», — добавил Максим Тихомиров.

Сам мемориал тоже благоустроят. Уже объявили конкурс. В ближайшие дни определятся с подрядчиком.

Специалисты обновят здесь плитку, восстановят звезду и надписи. Завершить все работы должны к маю.

Ранее мы рассказывали о том, что в Дубне обсудили благоустройство парка Авиастроителей.