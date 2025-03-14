Обсуждение благоустройства парка Авиастроителей с жителями прошло в Дубне

Представители подрядной организации рассказали о проекте обновления парка. Жителям Дубны предоставили возможность высказать свои пожелания и замечания.

Парк Авиастроителей является одним из самых популярных мест отдыха горожан. Там проводятся торжественные мероприятия в честь 9 Мая, гуляют мамы с детьми, занимаются спортом любители здорового образа жизни.

Планируется разделить на территории места для тихого отдыха, детских и спортивных площадок. По периметру парка обустроят велодорожку. Больше всего разногласий вызвал вопрос размещения сцены — одни выступали против, другие, наоборот, просили ее добавить. Все жители поддержали установку туалета и обустройство памп-трека для молодежи.

Сотрудники расположенных рядом с парком предприятий также высказали свои пожелания. Они отметили, что нужно обновить дорожки и бережно отнестись к мемориалу, а также попросили разместить в парке информацию о почетных работниках военно-промышленного комплекса.

Представители подрядчика учли все замечания и предложения. В течение месяца планируют разработать проектную документацию, после чего состоится следующая встреча с жителями.

«К реализации самого проекта должны приступить уже в этом году. Средства на эти цели выделены», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.