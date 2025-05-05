Деревья в память о героях Великой Отечественной войны посадили в Балашихе

В Кучинском лесопарке состоялась торжественная посадка 80 молодых деревьев — кленов, лип и берез. Это событие стало частью масштабной экологической и патриотической акции «Сад памяти», проходящей на территории всей Московской области.

Генеральный директор управляющей компании «Современные решения» Алексей Помылев лично принял участие в мероприятии, посадив одно из деревьев и почтив память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. По его словам, участие молодого поколения в подобных акциях крайне важно для сохранения памяти о героизме и самоотверженности русского человека на долгие годы.

В посадке деревьев приняли участие также сотрудники различных предприятий городского округа включая «Мособлгаз», Дирекцию парков и управляющие компании. Коммуникатор «Мособлгаза» Александра Гирина отметила, что их организация регулярно проводит мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. В числе акций — помощь ветеранам и детям войны, а также участие в экологических инициативах Подмосковья.

«Сегодняшнее событие особенно ценно, ведь деревья не только украшают территорию, но и хранят память о великих подвигах наших предков», — подчеркнула Гирина.

Акция «Сад памяти» охватывает всю Московскую область и предусматривает высадку 27 миллионов саженцев — живого символа уважения и благодарности тем, кто отдал жизнь в борьбе за свободу и мирное будущее.