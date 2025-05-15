Деревья в честь Дня Победы высадят в Одинцове 19 мая

Акция «Дерево памяти» пройдет в Одинцовском парке культуры и отдыха 19 мая. В посадке сможет принять участие каждый желающий.

В Одинцовском парке высадят красные клены — символы преемственности поколений, живой памяти и благодарности за подвиг солдат и тружеников тыла. В патриотической и экологической акции «Дерево памяти» примут участие представители органов власти, предприниматели, волонтеры, деятели культуры и жители округа.

Акция проходит под слоганом «Здесь начинается вечность». Он подчеркивает главную идею события: память, воплощенная в деревьях, будет жить и расти вместе с будущими поколениями.

Каждое посаженное дерево — это история, к которой можно вернуться через годы. Это личный вклад в сохранение памяти о Великой Победе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой.