Деревья посадили в Раменском в честь 80-летия Великой Победы

В округе состоялось мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На Аллее приборостроителей прошла акция по высадке деревьев.

В акции приняли участие работники предприятий и представители администрации округа. Они посадили десять молодых кленов, которые станут живым напоминанием о подвиге советского народа в годы войны.

Аллея приборостроителей, где проходила акция, является символом трудовой доблести и вклада работников предприятий авиаконцернов в развитие округа. Она была создана в 2023 году усилиями сотрудников Раменского приборостроительного завода. Тогда на улице Гурьева были высажены красные клены и установлен памятный камень с информационной табличкой. По словам организаторов акции, высадка новых деревьев в честь 80-летия Великой Победы стала логичным продолжением создания аллеи приборостроителей, символизируя неразрывную связь поколений.