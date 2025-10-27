Деревья посадили на территории школы Наро-Фоминска

На территории Каменской школы Наро-Фоминского городского округа юные экологи из школьного лесничества «Планета» вместе с сотрудниками Каменского участкового лесничества высадили пять молодых сосен. Дети из школьного лесничества, движимые желанием внести свой вклад в озеленение территории и улучшение экологической обстановки, обратились к сотрудникам лесничества с просьбой помочь организовать посадку деревьев.

Инициатива была поддержана и совместными усилиями был разработан план проведения мероприятия. Старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала Государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» Максим Барабанщиков, принимавший участие в посадке, подчеркнул особую значимость этого события не только для школы и поселка, но и для будущих поколений.

«Когда сосны вырастут, а нынешние юннаты приведут уже своих детей в школу, то, глядя на деревья, вспомнят этот день, друзей и занятия в школьном лесничестве», — сообщил Максим Барабанщиков.